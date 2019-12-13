Вышел трейлер второго сезона сериала «Содержанки»

Видеосервис START представил трейлер второго сезона сериала «Содержанки» — проекта Константина Богомолова об интригах, которые царят в московском светском обществе. Режиссером сезона стала Дарья Жук.



Судя по трейлеру, во втором сезоне мы увидим, как героиня Дарьи Мороз живет с олигархом, к которому ушла от мужа, и как тяжело ей дается уход из семьи и из профессии (она была полицейским). Также, сообщает Meduza, в новом сезоне героиня Софьи Эрнст попытается открыть свою галерею в Москве, о которой так мечтала, а ключевые герои сериала попытаются своими силами раскрыть убийство из первого сезона.



Во втором сезоне на экране вновь появятся Дарья Мороз, Софья Эрнст, Сергей Бурунов, Александр Кузнецов, Ирина Старшенбаум, кроме того, мы увидим Виктора Вержбицкого, Константина Лавроненко и Игоря Верник, а также камео режиссеров Александра Молочникова и Романа Волобуева.





