Овсянка - оружие против холестерина и ожирения печени

Обычный овес представляет собой продукт, способный реально снизить уровень холестерина, показатели воспаления, вес и улучшить пищеварение. Секрет в содержании клетчатки и антиоксидантов, пишет "Российская газета". Ученые из Саудовской Аравии и Египта показали: экстракт из семян овса улучшает липидный обмен и восстанавливают нормальное функционирование печени у крыс с индуцированной гиперлипидемией (высоким уровнем жиров в крови).



При таком состоянии возможна закупорка сосудов, развитие инсульта или сердечного приступа. Из-за пищи, богатой холестерином, в печени начинается также опасное накопление жира. По словам ученых, препараты для снижения уровня холестерина в крови могут вызывать негативные побочные эффекты, чего не скажешь об экстракте.



Эксперимент с животными показал: экстракт значительно снизил уровень липидов в крови и нормализовал функции печени. Это подтвердил анализ крови и образцов тканей печени. Исходя из этого, ученые заявляют, что экстракт вполне сравним с лекарствами, представленными на рынке.

