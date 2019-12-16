Исследователи советуют включать классическую музыку во время операции

Университет Данди и Стокгольмский университет провели анализ 18 исследований, посвященных так называемому "эффекту Моцарта". Речь и том, что классическая музыка при прослушивании снижает уровень стресса и повышает концентрацию внимания.



Этот эффект ставят под вопрос многие специалисты, сомневаясь в его реальности. Последний же анализ говорит: по крайней мере, в случае хирургов такой эффект действительно имеет место. Когда в операционной играет негромкая классическая музыка, точность действий медперсонала повышается на 11%, а скорость выполнения процедуры - на 10%.



Пациентам классическая музыка в операционной тоже помогает - в этом случае им требуется меньше обезболивающих или анестетиков, говорят специалисты. Они подчеркивают: громкой, ритмичной музыки во время операции звучать не должно, так как она отвлекает хирургов, повышает риск ошибок и послеоперационных инфекций.

