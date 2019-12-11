Кабмин отменил скороговорки о лицензии в рекламе

Правительство отменило обязательное зачитывание номера и даты выдачи лицензий в радиорекламе для банков, страховых и строительных компаний и других организаций. Об этом в среду, 11 декабря, сообщил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.



"Рубрика "Мелочь, а приятно". Мы отменили обязательное зачитывание номера и других данных лицензий в радиорекламе для банков, страховых и строительных компаний и для других групп с начала следующего года. Ну, вы помните, когда в конце ролика номер читается с эффектом перемотки", - написал Дубилет.



Он отметил, что соответствующее постановление принято на заседании Кабмина 11 декабря.



По словам Дубилета, эта отмена не означает, что компании без лицензий смогут рекламироваться, поскольку норма, обязывающая рекламные площадки проверять лицензию, остается.



Он пояснил, что чтение данных о лицензии в эпоху Гугла устарело. Тем более, что из-за скорости чтения все равно часто ничего нельзя разобрать.

