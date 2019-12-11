Украинцы стали меньше доверять доллару и больше евро

Украинцы стали меньше хранить свои сбережения в долларах. За год популярность американской валюты упала с 43% до 37%. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, обнародованные во вторник, 10 декабря.



На втором месте по популярности у украинцев евро (21%) и собственно национальная валюта гривна - 12%. Еще 16% украинцев в настоящее время не доверяют ни одной из валют, а 13% - не определились в данном вопросе.



Отмечается, что с ноября 2018 года доллар несколько утратил доверие украинцев, тогда как доверие к евро примерно настолько же выросло. В то же время доверие украинцев к национальной валюте абсолютно не изменилось.



Опрос проводился в период с 25 октября по 5 ноября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

