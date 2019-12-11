Зеленский сократил предельный штат Госуправления делами

Президент Украины Владимир Зеленский сократил предельную численность сотрудников Государственного управления делами на 10 штатных единиц.



Соответствующий указ №895/2019 от 11 декабря опубликован на сайте главы государства. . "Утвердить предельную численность сотрудников Государственного управления делами в количестве 155 штатных единиц", - говорится в документе.



Указ признает утратившим силу положение указа №288 "Вопросы Государственного управления делами" за 2012 год, согласно которому предельная численность сотрудников Госуправления устанавливалась на уровне 165 человек.

