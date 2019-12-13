В Украине местами ожидается небольшой дождь и туман

В ближайшие дни на территорию Украины переместится очередная порция теплого и влажного воздуха с юго-запада Европы, так что температура останется выше климатической нормы для этого периода. Как сообщает Укргидрометцентр, в Украине будет без осадков, лишь днем в южной части и на Закарпатье небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Ночью, утром в большинстве областей, кроме запада, местами туман.



Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, днем в западных областях и Приазовье порывы 15-20 м / с.



Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла (днем на Закарпатье и крайнем юге 3-8 ° тепла).



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днём 0-2° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 декабря самая высокая температура днем была 10,0° в 1950 году, самая низкая ночью -24,3° в 1921 году.



В субботу, 14 декабря, временами небольшой дождь, в Карпатах, местами в центральных, северных и восточных областях с мокрым снегом.



Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла; в южной части страны ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.



В Киеве - небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днём 4-6°.

