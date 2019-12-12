На «Интере» – премьера итальянского сериала «Отель «Империал»

В воскресенье, 15 декабря, в 13:10 телеканал «Интер» покажет премьеру итальянской 12-серийной драмы «Отель «Империал» (оригинальное название – Grand Hotel Imperial). Сериал рассказывает о семейных тайнах, которые веками скрывали коридоры роскошного отеля.



События картины разворачиваются в 1905 году. Молодой Пьетро Нери из итальянской сельскохозяйственной провинции приезжает в спа-отель, расположенный в великолепной альпийской долине в Южном Тироле. Это самый роскошный отель в Австро-Венгерской империи: он первым был оснащен электричеством. Пьетро Нери, выдавая себя за официанта, расследует исчезновение своей сестры Катерины – горничной этого отеля. Вскоре он знакомится с Адель – дочерью владелицы отеля Донны Виттории Алибранди. Властная хозяйка готова пойти на все, чтобы сохранить в тайне секреты, интриги и преступления своей семьи…



«Отель «Империал» – это место сильных страстей, интриг и загадок, – говорит режиссер картины Лука Рибуоли. – Моей задачей было соединить в сериале современную мелодраму и нуар. Необходимо было рассказать историю любви и показать силы, мешающие ей. Также хотелось отобразить в кадре красоту роскошного отеля, окруженного изумительными вершинами восточных Альп. На фоне удивительных ландшафтов более контрастно проступает темная сторона главных героев: их съедают жадность, ненависть и подлость…»



Сериал снимали в Италии, в живописном Южном Тироле. В главных ролях – Эйсебио Франческини, Валентина Бель, Андреа Боска, Марион Миттерхаммер, Флавио Фурно.



Сможет ли главный герой узнать тайну исчезновения своей сестры и раскрыть темные секреты роскошного отеля? Смотрите в сериале «Отель «Империал» – в воскресенье, 15 декабря, в 13:10 на «Интере».



«Отель «Империал»

Жанр: драма

Количество серий: 12

Страна: Италия

Режиссер: Лука Рибуоли

В ролях: Эйсебио Франческини, Валентина Бель, Андреа Боска, Марион Миттерхаммер, Флавио Фурно.

