Болгария предлагает разместить координационный центр НАТО в Черном море

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов предложил разместить в Варне координационный центр военно-морских сил НАТО в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на совместной с Борисовым пресс-конференции.



По его словам, Болгария предложила НАТО разместить координационный центр военно-морских сил НАТО в Черном море в Варне.



"Мы обсуждали это предложение…В настоящий момент эти функции выполняет военно-морской штаб сил НАТО в Великобритании", - отметил Столтенберг.



В то же время Борисов уточнил, что София против размещения военных флотов в Черном море, а координационный центр должен играть только сдерживающую роль.

