Украина в топ-20 стран по количеству просмотра порно

Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров порно-видео на сайте Pornhub в 2019 году. Об этом сообщается в блоге сайта.







В 2019 году Украина заняла 16 место среди 20 самых активных пользователей. Ниже расположились Таиланд, Россия, Аргентина и Швеция.



Страной с наибольшим трафиком на Pornhub остались США, за ними расположилась Япония, Великобритания, Канада, Франция и Германия.



Также сообщается, что в 2019 году самым популярным поисковым запросом стал "секс", ранее им был запрос "аниме". Третье место по-прежнему занимает "БДСМ".

