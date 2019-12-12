ВНО по математике станет в Украине обязательным

Внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике станет обязательным с 2021 года.



Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад в интервью РБК-Украина.



По словам Новосад, ВНО по математике будет двухуровневым. Его сделают обязательным из-за проблемы по математическим знаниям в учеников.



«В 2020 году изменений не будет, а с 2021-го ВНО по математике станет обязательным. Оно будет двухуровневым, но не нужно этого пугаться. Нам нужно осознать, что проблема есть по математическим знаниям», - заявила министр.



Новосад отметила, что это должно стать результатом изменения содержания образования и методик преподавания.



«Мы должны в целом побороть страх детей перед математикой - это должно стать результатом изменения содержания образования и методик преподавания. Потому что дети, когда они что-то не понимают, сначала этого боятся, а потом ненавидят. И потом это сопровождает всю жизнь. На самом деле через нормальные методики преподавания, нормальное содержание программы, очень важно этот страх перед предметом побороть. И дать детям уверенность в себе», - резюмировала она.

