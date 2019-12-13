Триумф консерваторов

Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном уверенно победила на досрочных выборах Палаты общин. Джонсон обещает незамедлительно вывести страну из Евросоюза. По данным на 7 утра по Лондону, Консервативная партия обеспечила себе 361 из 650 мест в Палате общин. Подсчет голосов пока официально не завершен на нескольких участках.

Это крупнейшая победа Консервативной партии с 1987 года, когда также с огромным преимуществом победила Маргарет Тэтчер.



"Мы народное правительство", - заявил лидер консерваторов Борис Джонсон в Лондоне, когда прогнозы о значительном парламентском большинстве тори подтвердились.



Главные соперники консерваторов, лейбористы во главе с Джереми Корбином, пока получили 203 мандата, Шотландская национальная партия - 48 мандатов, Либерально-демократическая партия - 11 мандатов, североирландская Демократическая юнионистская партия - 8, Партия Уэльса - 4, зеленые - 1.







Консерваторы намерены немедленно ратифицировать соглашение о выходе Британии из Евросоюза, согласованное правительством Бориса Джонсона и Брюсселем, и 31 января 2020 года Британия формально покинет ЕС.



В своей победной речи Борис Джонсон пообещал работать день и ночь, чтобы оправдать доверие избирателей, которое он назвал священным.



Результаты выборов премьер-министр назвал мандатом на выход Великобритании из Евросоюза "уже в следующем месяце, безо всяких "если" и "но".



Страну ожидает новый рассвет, заявил Борис Джонсон. Это напомнило наблюдателям выступление Тони Блэра в 1997 году, когда лейбористы пришли к власти после долгого перерыва. При этом Джонсон поблагодарил и сторонников Лейбористской партии - по его словам, многие из них вчера впервые проголосовали за консерваторов.



"Люди хотят перемен, - заявил премьер. - Мы не можем и не должны разочаровать их".



Фактический выход состоится в конце года, по окончании переходного периода. Тори обещают не продлевать переходный период, хотя по соглашению о выходе такая возможность у Британии и Евросоюза есть.



К 8 часа утра по Лондонскому времени официально были объявлены результаты подсчета голосов почти по всем избирательным округам, кроме двух.



Разгром лейбористов



Главная оппозиционная сила, Лейбористская партия, терпит разгромное поражение: они потеряют по сравнению с предыдущим составом Палаты общин около сорока мандатов.



Политики, как извне Лейбористской партии, так и внутри ее, обвиняют в этом лично лидера партии Джереми Корбина и его окружение.



По мнению критиков, причиной поражения стало в первую очередь нежелание Корбина занять четкую позицию в отношении брексита, а во вторую - крайне левый по британским меркам курс "корбинистов".



Тори получили большинство во множестве бывших рабочих округов на севере и в центре страны, где избиратели традиционно голосовали за лейбористов, но на референдуме 2016 года в большинстве высказались за выход из Евросоюза.



Сам 70-летний Джереми Корбин на объявлении итогов выборов по его лондонскому округу сказал, что на следующие выборы партию не поведет - то есть, уйдет со своего поста.



По словам Корбина, итоги выборов стали большим разочарованием для лейбористов, но партия, по его мнению, шла на них с правильной программой.



"Но брексит поляризовал позиции в политической дискуссии, он подменил нормальную политическую дискуссию. И это, я признаю, отразилось и на результатах, которых Лейбористская партия показала по всей стране", - сказал Корбин.



В целом наблюдатели делают вывод, что в значительной степени эти выборы стали своего рода плебисцитом по отношению к членству Британии в ЕС.



Успех шотландцев



Шотландская национальная партия, главный пункт в программе которой - скорейшее проведение нового референдума о независимости Шотландии, победила в 48 из 59 шотландских округов.



Лидер ШНП и глава правительства шотландской автономии Никола Стёрджен заявила по итогам выборов, что они дают партии мандат на то, чтобы добиваться второго референдума о независимости.



"Шотландия очень ясно дала понять: мы не хотим власти Бориса Джонсона, и мы не хотим выходить из Евросоюза", - объявила Стёрджен.

Разочарование либеральных демократов



Либерально-демократическая партия надеялась набрать значительное число мест в парламенте, сделав ставку на общее неудовлетворение двумя лидерами крупнейших партий и на противников брексита, коих в стране немало. Ее лидер Джо Свинсон заявила, что в случае победы либдемов брексит будет остановлен.



Однако либеральные демократы потеряли в итоге одно место в парламенте, завоевав лишь 11. Более того, Джо Свинсон проиграла в своем избирательном округе и больше не будет лидером партии.



Трамп рад



"Празднуй, Борис!" - написал в "Твиттере" президент США Дональд Трамп, не скрывавший своей поддержки консерваторов.



"Британии и Соединенным Штатам теперь ничего не помешает заключить мощную новую Торговую Сделку после БРЕКСИТА", - продолжил он.



Как только вечером 12 декабря были обнародованы данные экзитпола, согласно которым тори одерживали уверенную победу, курс британского фунта подскочил по отношению и к доллару США, и к евро.



Курс фунта к доллару поднялся на 2,7% и превысил отметку в 1,35 доллара за фунт. По отношению к евро курс вырос почти на 2%.



К утру пятницы произошла небольшая коррекция, но фунт все равно стоит ощутимо дороже, чем в последние полтора месяца, когда он держался в пределах 1,28-1,30 доллара США.

