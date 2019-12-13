Бюджет-2020 официально опубликовали

Закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины" от 13 декабря, передает УНН.



Согласно документу, доходы государственного бюджета на следующий год определены в сумме 1095,6 млрд грн, расходы — 1182,0 млрд грн. Бюджет сбалансирован с дефицитом на уровне 2,1% ВВП (94,3 млрд грн).



С целью обеспечения дальнейшего реформирования системы здравоохранения в государственном бюджете на 2020 год выделены средства, в частности на:



реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения (72,0 млрд грн);

развитие системы общественного здоровья и меры борьбы с эпидемиями (3,7 млрд грн);

модернизацию и обновление материально-технической базы многопрофильных больниц интенсивного лечения (1,0 млрд грн);

развитие системы экстренной медицинской помощи (более 0,9 млрд грн в виде субвенции местным бюджетам).



Стимулирование развития образования и науки будет осуществляться, в частности, за счет:



реализации программы “Спроможна школа для кращих результатів” (3,5 млрд грн в виде субвенции местным бюджетам);

дальнейшего внедрения проекта по обеспечению качественного, современного и доступного общего среднего образования “Новая украинская школа” (1,4 млрд грн в виде субвенции местным бюджетам);

поддержки приоритетных направлений научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок в учреждениях высшего образования (0,4 млрд грн);

обеспечения деятельности Национального фонда исследований, грантовой поддержки научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок (0,53 млрд грн); создания Фонда развития учреждений высшего образования (0,25 млрд грн).



Для усиления социальной защиты и поддержки отдельных категорий граждан предусмотрено направить:



0,8 млрд грн на улучшение материального обеспечения одиноких получателей пенсий и лиц, не имеющих права на пенсию, которым исполнилось 80 и более лет;

почти 1 млрд грн — на реализацию проекта “Жилье для внутренне перемещенных лиц” и для предоставления льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам;

1,1 млрд грн — на лечение граждан Украины за рубежом.



Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 ноября 2019 года общий ресурс на безопасность и оборону на 2020 год определен в сумме 245,8 млрд грн, что составляет 5,45% ВВП и на 14% больше объема, утвержденного законом на 2019 год.



Для развития транспортной инфраструктуры в государственном бюджете выделено более 70 млрд грн, из которых 0,5 млрд грн — на строительство и реконструкцию мостов, 1,1 млрд грн — на строительство и реконструкцию аэропортов, почти 2 млрд грн — на развитие городского пассажирского транспорта и развитие линий метрополитена в городах Днепре и Харькове, 22,2 млрд грн — на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах.



Государственную поддержку социально-экономического развития регионов также предусматривается осуществлять через Государственный фонд регионального развития (7,5 млрд грн) и путем предоставления субвенций местным бюджетам: на поддержку развития объединенных территориальных громад (2,1 млрд грн); на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий (2,0 млрд грн); для реализации проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины (1,3 млрд грн).



Этот закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

