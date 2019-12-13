Украина и РФ начали очередной раунд газовых переговоров

Украина и Россия 13 декабря 2019 года начали очередной раунд газовых переговоров в Вене. Об этом сообщают российские СМИ. Сообщается, что представители "Нафтогаза Украины" и российского "Газпрома" проводят очередные консультации. На переговорах присутствуют глава "Газпрома" Алексей Миллер и руководство "Нафтогаза".



Основной темой переговоров является продление контракта на транзит газа по территории Украины, так как действующий истекает в конце 2019 года.

