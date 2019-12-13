Киевсовет расторг договор аренды с застройщиком "Кристеровой горки"

Киевсовет принял решение расторгнуть договор аренды с ООО "Будинвест КМ" - застройщика жилого комплекса по ул. Вышгородская, 47ж в Подольском районе столицы.



Соответствующее решение принято на заседании Киевсовета 12 декабря. За него проголосовал 71 депутат.



Как сообщила пресс-служба КГГА, местные жители в 2018 году инициировали петицию о запрете вырубки деревьев в парке "Кристерова горка", где застройщик установил строительное ограждение.



Депутаты также приняли решение изменить целевое назначение земучастка с целью сохранения памятника природы "Кристерова горка".



Киевсовет в 2007 году заключил ООО "Будинвест КМ" договор аренды земельного участка площадью 1,092 на ул. Вышгородская, 47ж.



ООО "Будинвест КМ" создано в 2006 году. По данным Единого госреестра, учредителями компании указаны ООО "Энергия МК" (99,4%), ООО "ДКС" (0,5%). Конечным бенефициаром является гражданин Лихтенштейна Сильвио Фогт.



Зарегистрированный капитал компании составляет 10,5 млн грн.

