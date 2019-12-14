Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 декабря, внес в Верховную раду законопроект №2598 О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти). Соответствующие данные находятся на сайте парламента.

Документ, предложенный главой государства, был зарегистрирован в Верховной раде 13 декабря. В настоящий момент текст законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации не опубликован.