ТОП противопоказаний к лазерной эпиляции

К лазерной эпиляции есть ряд противопоказаний, при наличии которых делать процедуры крайне нежелательно, а то и вовсе запрещено. В данной статье мы рассмотрим основные из них. А также объясним, почему в некоторых случаях от сеансов лучше отказаться или временно отложить их.

Свежий загар

Из-за высокого риска ожогов лазерную эпиляцию категорически запрещено делать на свежезагорелой коже, которая подвергалась воздействию прямых солнечных лучей менее чем за 2 недели до процедуры.

Эпилирование кожи со следами загара может стать причиной сильного раздражения и даже ожогов, особенно при использовании александритовых лазеров. Поэтому в летнее время и после посещения морских курортов от процедур лучше временно отказаться. Таким образом вы сведете к минимуму риск возможных осложнений и побочных эффектов.

Повреждение кожи

Лазерную эпиляцию категорически запрещено делать при наличии механических повреждений кожных покровов. Если у вас на теле имеются мелкие царапины или порезы, сеанс следует отложить до тех пор, пока они не заживут.

Недавнее «выщипывание» волос

Прохождение курса лазерной эпиляции рекомендуется начинать не ранее, чем через месяц после последнего сеанса ваксинга, шугаринга или «классической» эпиляции. Это время нужно для того, чтобы «вырванные» волосяные луковицы успели восстановиться. В противном случае лазерное излучение на них не подействует, а сеансы не принесут ожидаемого результата.

Родинки и новообразования

Еще одним противопоказанием к процедуре являются родинки, папилломы и любые другие новообразования в зоне предполагаемой обработки. При их наличии нежелательные волоски на теле лучше удалить другим способом.

Гормональные изменения

Лазерная эпиляция противопоказана лицам с гормональными расстройствами и эндокринными заболеваниями, включая сахарный диабет и болезни щитовидной железы. Процедуры не следует делать молодым девушкам в возрасте менее 16-18 лет, у которых еще не восстановился гормональный фон. Сеансы лазерной эпиляции также противопоказаны в период беременности и грудного вскармливания. А читывая, что многие противопоказания индивидуальны и стоит все-таки проконсультироваться у специалиста, почему именно Вам не стоит её делать, то рекомендуем обратиться в центр лазерной эпиляции https://l24.com.ua/ для получения профессиональных рекомендаций.

В то же время менструация не является противопоказанием к процедурам. Во время месячных не рекомендуется эпилировать только зону бикини, а все остальные части тела можно эпилировать без всяких опасений.

Аллергические и простудные заболевания

Лазерную эпиляцию также запрещено проводить при обострении аллергических заболеваний и хронических болезней кожи (псориаз, экзема, аллергическая сыпь). Процедура противопоказана при простуде, гриппе, острых респираторно-вирусных и герпесвирусных инфекциях.

Прием лекарственных препаратов

Сеансы лазерной эпиляции следует отложить на время прохождения курса антибиотикотерапии. Если вы принимаете антибиотики из группы фторхинолонов или тетрациклинов, вам сначала придется закончить лечение, и только после этого планировать процедуры. Аналогичным образом следует поступать и в случае приема антикоагулянтов или препаратов, повышающих светочувствительность кожи.