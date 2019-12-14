Как не ошибиться с выбором медицинской страховки?

Медицина должна быть бесплатной. К сожалению, это – один из тех постулатов, которые не работают в Украине. Сегодня единственный гарантированный способ получить квалифицированную и своевременную медицинскую помощь без огромных затрат – страховая медицина. Да, возможной болезни не избежать, но справиться с ней и получить лечение в полном объеме страховка точно поможет.



Выбор медицинских страховок огромный – практически каждая частная клиника в Украине и все страховые компании предлагают застраховать здоровье. Причем, условия страхования разные. Как не прогадать и купить именно тот полис, который выручит в сложную минуту?

Виды медицинского страхования

Сегодня в Украине застраховаться можно по одной из двух крупных программ –

индивидуального или корпоративного страхования. Первый тип подразумевает, как ясно из названия, страхование здоровья конкретного лица. Второй – страхование группы лиц.



Именно второй тип страховок чаще всего приобретают руководители предприятий для страхования своих сотрудников. Медицинская страховка может разниться и по наполнению – условия страхования во многом зависят от индивидуальных данных человека (возраста, анамнеза заболеваний, рода деятельности и пр.). Среди гарантированных услуг – оказание неотложной помощи, вызов бригады Скорой помощи, лечение в стационаре, , оплата и доставка медикаментов, осмотры специалистами (поликлинические программы). Отдельно

выделяют такие полисы, как:

детское страхование;

страхование беременности и родов (только для корпоративных программ).

Как выбрать идеальный полис для себя?

Критерии выбора медицинской страховки

Начните поиск с изучения страховых компаний, предлагаемых ими услуг, отзывов о

деятельности. Узнайте, предоставляется ли услуга закрепления за клиентом личного врача, действует ли региональная программа, убедитесь в надежности страховщика.



Компания Альфа Страхование является одним из лидеров украинской страховой

индустрии. Следующий шаг – выбор видов медицинской помощи (неотложная помощь, амбулаторнополиклиническая помощь, стационарное лечение и т.д.) и категорий медицинских учреждений, которые будут их предоставлять (государственные, коммунальные, частные).



Проанализируйте собственные потребности и подберите оптимальный пакет рисков, который подойдет именно вам.