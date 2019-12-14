Джулиани сообщил Трампу "очень важную" информацию из Украины

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах Трампа во время своей поездки в Украину в начале декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal. По возвращении в Нью-Йорк 7 декабря Джулиани сразу же позвонил Трамп. "Адвокат заявил ему, что смог получить" больше, чем ты можешь себе представить ", - говорится в сообщении.



Отмечается, что Джулиани готовит 20-страничный доклад для Трампа по итогам поездки.



Напомним, адвокат американского президента Рудольф Джулиани смог многое выяснить в ходе своего антикоррупционного расследования в Украине, однако пока не делился этой информацией с самим Дональдом Трампом. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Вашингтоне.



“Он, я думаю, представит доклад генеральному прокурору и Конгрессу. Он говорит, что у него есть много хороших сведений. Я пока не говорил с ним по поводу этих сведений”, — заявил Трамп. “Он не сказал мне, что ему удалось выяснить, но я думаю, что он хочет сообщить Конгрессу, генеральному прокурору и министерству юстиции. Я слышал, что ему очень многое удалось выяснить”, — добавил президент, отвечая на вопрос о поездке своего адвоката в Украину.

