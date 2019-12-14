В Лондоне прошли протесты из-за победы Джонсона

Несколько сотен демонстрантов вышли в центр Лондона в знак протеста против результатов британских выборов, на которых, по данным экзитполов, побеждает консервативная партия действующего премьера Бориса Джонсона.



Протестующие прошли от резиденции Джонсона на Даунинг-стрит до Трафальгарской площади, блокируя движение, передает Reuters.



Демонстранты выкрикивали «Борис Джонсон: не мой премьер-министр» и «Борис, Борис, Борис: выход, выход, выход».

