Джонсон станет последним премьер-министром Соединенного Королевства?

Станет ли Борис Джонсон последним премьер-министром Соединенного Королевства? Уже существуют прогнозы относительно того, что развал страны будет частью его неприятного наследия. Что касается подсчета голосов на выборах, то потерю Шотландии можно рассматривать как достаточно выгодный вариант для Консервативной партии, которая постепенно превратилась в Английскую националистическую партию.

Вместе с тем, я не могу себе представить, что это будет именно то наследие, которое устроит человека вроде Джонсона с его глубоким чувством истории, — а еще следует принять во внимание его монументальное эго.



Судя по всему, убедительная победа на выборах предоставит ему возможность делать все то, что он захочет, — он сможет стать «избранным диктатором», как сказал мой коллега Шон О'Грэйди (Sean O'Grady). Таким образом — теоретически — он сможет помешать проведению второго референдума о независимости Шотландии в течение всего период работы нового Парламента.



Однако есть определенные политические реалии, с которыми приходится считаться. Одна из них в том, что Шотландия сделала совершенно другой выбор, чем Англия, и недовольство сторонников независимости Шотландии в результате увеличилось. Согласно опросам, настроение в обществе изменилось: все большее людей, поддержавших в прошлый раз существующий союз, смотрят на Джонсона и начинают менять точку зрения. Возможно, эта кампания не будет быстрой, но она уже начнется сегодня утром и будет набирать силу.



А теперь перейдем к ставкам, которые свидетельствуют о том, что шансы пока не очень благоприятные.



Что касается Шотландии, то шансы на проведения референдума в течение срока работы нового Парламента равняются пяти к одному, что свидетельствует о наличии подразумеваемой вероятности на уровне 16,7%. Я считаю, что это более чем справедливая ставка. Я склонен был бы иметь меньшую ставку, хотя выплата выигрыша может состояться только через несколько лет.



Менее благоприятные шансы существуют в отношении других частей существующего союза, — однако они не намного меньше в Северной Ирландии, а это наиболее вероятное следующее место, где будет проведен референдум. Чтобы «Провести Брексит» (Get Brexit Done), Джонсон «толкнул под лондонский автобус» бывших союзников Консервативной партии в Демократической юнионистской партии (Democratic Unionist Party). Теперь вновь появится граница на острове Ирландия.



Ужасная сделка премьер-министра по поводу Брексита может сильнее затронуть северную часть Ирландии, чем любой другой регион в составе сегодняшнего Разъединенного Королевства (dis-United Kingdom). Фермеры там уже выражают недовольство, и причины очевидны. А недовольны далеко не только фермеры. Ставка компании Paddy Power на соединенную Ирландию в период работы нового Парламента равняется шесть к одному, лишь немного меньше (14,3%), чем по поводу второго голосования о независимости Шотландии. Конечно же, это будет означать, что Республика будет иметь дело с Демократической юнионистской партией во главе с Арлин Фостер (Arlene Foster), а я не уверен, что было бы совершенно справедливым вариантом пожелать кому-нибудь иметь с ней дело.



По другим вопросам мы имеем еще меньше шансов на успех. Несмотря на шум со стороны Партии Уэльса (Plaid Cymru), перспектива проведения референдума о независимости в Уэльсе весьма и весьма маловероятна — 66 к 1, и такой расклад можно считать совершенно обоснованным.



Шутки ради я также сделал ставку на проведение референдума о независимости Лондона, и вот результат — 250 к 1. Прежде чем вы посмеетесь над этой идеей, следует признать, что Лондон, — большинство его жителей настроены против Брексита, — скорее, не идет в ногу с остальной страной. Столица два раза получала в качестве мэра Джонсона, однако сегодня романтические отношения лондонцев с бывшим хозяином Сити-холла закончились. В этом городе зарождается движение независимости, и есть даже партия, которая его поддерживает.



Если смотреть реалистично, то никакой результат не представляет даже незначительного интереса для следующих пяти лет. А для следующих десяти лет? Сравните ситуацию десятилетней давности с тем, что мы имеем сегодня, и вам на ум сразу же придет фраза «Странные вещи происходят». А что если взять 15 лет?



При этом мы, разумеется, исходим из того, что Лондон не окажется под водой к тому времени. Я шучу, конечно, — однако с учетом того, как к проблеме климата относятся сегодняшние политики, шансы на такой вариант тоже могут быть неприятно высокими.

