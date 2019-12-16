Пристайко анонсировал "постоянное" перемирие

Постоянное перемирие на Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил в интервью УНИАН.

Он отметил, что на нормандской встрече стороны договорились о ряде решений. Во-первых, освобождение "всех согласованных на всех согласованных" людей.

"Во-вторых, устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Объявление (о прекращении огня) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс", - отметил он.