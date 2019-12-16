Оккупация деоккупации

Пока новость о том, что Вакарчук бросает свои «ГОЛОСиситые» парламентские яйца и уезжает из страны в «творческую командировку», не подтвердилась. Хотя все в нее поверили. Это в стиле Славы – внезапно бросить все, поскольку многие считают его умственно ограниченным политиком. Так было во времена «Нашей Украины», когда Вакарчук попросил отпустить его из Рады, поскольку ему невыносимо смотреть на… Честно говоря, вообще не помню, на что он не мог смотреть. Но это и не важно. Короче: фракцию отдавать под управление Порошенко певец ртом не собирается. Пока. Знаете, над чем он работает?



Над планом деоккупации Крыма и Донбасса. Это модная тема, поскольку все «сорососы» очень сосредоточены на двух вещах: начертание «красных линий» для Зеленского и «быстрое освобождение оккупированных территорий». Без плана не обойтись. Нынешний план деоккупации разработали сами оккупанты. В полном соответствии со своими оккупационными принципами. Так считает Вакарчук, и я ему верю. Его мозг переработал столько психотропных препаратов, что самостоятельно смотрит в завтрашний день. Без участия носителя. Тут уместно пошутить про румынских трансплантологов, которые сумели пересадить мозг овцы, но мы же чтим принципы журналистской этики.



Насколько я понял из блестящего, но бессодержательного заявления Вакарчука, в Париже все же состоялась сдача национальных интересов Украины. Более того, Слава даже уверен, что Рада проголосовала за «особый статус Донбасса», перейдя таким образом одну из «красных линий». Но на самом деле Зеленский только внес в парламент законопроект об «особом статусе».



Главное, всех инвесторов проекта «Голос» и Пинчука с Фиалой особо предупреждали: клиент отличается крайне неуравновешенным душевным состоянием, часто замыкается в себе и, пребывая в подобном состоянии, склонен пороть чушь в грубой форме. Но их почему-то это не смутило, и они блестяще лоханулись, запустив в парламент такую забавную личность

Конечная цель законопроекта Зеленского проста и понятна: запутать «сорососов» и «порохоботов», демократов, республиканцев, немцев, французов и геев. Пока все станут вопить о ручном управлении страной, игнорировании принципов европейской демократии, можно спокойно заняться налаживанием стратегических отношений с Баку

Хотя если его почитать, то это какой-то другой проект. Про какую-то децентрализацию и префектов, назначаемых президентом с подачи голубых из Кабмина. Слава в очередной раз ошибся. Наверное, опять перепутал таблетки. Или дозу. Возможно, все сразу. Такое уже с ним случалось ранее.Главное, всех инвесторов проекта «Голос» и Пинчука с Фиалой особо предупреждали: клиент отличается крайне неуравновешенным душевным состоянием, часто замыкается в себе и, пребывая в подобном состоянии, склонен пороть чушь в грубой форме. Но их почему-то это не смутило, и они блестяще лоханулись, запустив в парламент такую забавную личность. Теперь данная личность, получив соответствующую накачку со стороны спонсоров, пытается сформировать альтернативное видение «минского процесса». Тесть Пинчука, экс-президент Леонид Кучма получил четкое указание работать в полной координации с Вакарчуком. Дед наверняка двинется мозгами, поскольку Слава настроен на другую волну и это очень пугает Леонида Даниловича. Но выхода, с...ка, нет. «ПЕС» Порошенко очень токсичен. Не совсем понимаю, что это означает. Завонялся, что ли? Обладает резким неприятным запахом? Продуцирует миазмы? Но во всех рекомендациях платных политтехнологов содержится положение о «токсичности Порошенко». Значит, на арену выпускают Славу с его планом по «деоккупации Крыма и Донбасса».Хотя зачем заморачиваться с его разработкой? Оксана СыроЫд, экс-вице-спикер Рады от «Самопомощи», а ныне «консультант-эксперт» «Голоса», уже давно все разработала. Все просто: фильтрационные лагеря и выведение новой расы украинцев в Донбассе. Если получится, то и в Крыму. Пока тамошнему зомбированному российской пропагандой населению нельзя доверять. Сначала оно должно понять свое место и роль в сложном европейском обществе. Для этого и нужны фильтрационные лагеря. Чтобы отсеять «агентов русского мира» в полном объеме. Лет через десять можно будет провести социологические опросы насчет лояльности к украинской идеологии. Не ранее. По всей видимости, именно этот план и дорабатывает Слава. Ну и, как говорится, Сорос с ним.Офис президента Зеленского, вне всякого сомнения, прислушается к «голосу» известного международного авантюриста. Они так боятся «путча Порошенко», что де-факто становятся проводниками политики Петра Алексеевича. Я даже не понимаю, зачем было проводить выборы и радикально менять «Черчилля» на шоумена. Все равно результат один и тот же.Возьмем все тот же конституционный проект закона Зеленского о децентрализации. Это как бы тот самый закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей, о котором как бы договорились в Париже. Но без самих областей. Их вообще нет. Остались «громады», которые ложатся под префекта на основе демократического самоуправления. Примерно такую же модель пытался реализовать Леонид Данилович Кучма в «нулевые», но ему помешал форс-мажор в виде «кассетного скандала».Конечная цель законопроекта Зеленского проста и понятна: запутать «сорососов» и «порохоботов», демократов, республиканцев, немцев, французов и геев. Пока все станут вопить о ручном управлении страной, игнорировании принципов европейской демократии, можно спокойно заняться налаживанием стратегических отношений с Баку. И кто может упрекнуть Зеленского в пересечении «красных линий»? Да он уже даже в туалет боится сходить без того, чтобы Вакарчук и Порошенко очертили ему узкий проход и выдали на руки «дорожную карту». Осталось только запустить «мощный русскоязычный телеканал», ориентированный на «оккупированные территории». Проект обречен на полный успех. Единственное, что смущает – русский язык вещания, запрещенный на «материковой Украине». Надо так рассчитать сигнал, чтобы его не смогли принимать жители украинских территорий. Иначе может пострадать мова.