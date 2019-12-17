Найдено место для высадки людей на Марсе

Американские астрономы обнаружили подходящее место для высадки пилотируемой миссии на Марсе. Об этом сообщает Naked Science.



По мнению ученых, отличное место для высадки находится в районе равнины Аркадия. Там ровная обширная поверхность, а также большие запасы льда. Его можно будет добыть даже с помощью обычной лопаты.



Астрономы отметили, что возможность пополнить запасы воды на Марсе, позволит снизить вес корабля, расход топлива и даже его стоимость.