В Киеве хотят построить две новые линии метро
В генеральном плане Киева предусмотрено строительство двух новых линий метрополитена.
Об этом сообщил начальник коммунальной организации Институт генерального плана города Киева Сергей Броневицкий.
"В генеральном плане предусмотрено значительное развитие транспортной инфраструктуры, в том числе развитие скоростного рельсового транспорта, продолжение существующих линий метрополитена, строительство новых линий метрополитена: четвертой Подольско-Вигуровской и перспективной пятой",- сказал он.
Он также отметил, что генплан предусматривает увеличение площади парков и скверов на 2,3 тыс. га и уменьшение площади индустриальных предприятий до 5 тыс. га.
Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко отметил, что генплан бессрочен, однако должен обновляться каждые 5 лет.