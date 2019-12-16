В Киеве хотят построить две новые линии метро

В генеральном плане Киева предусмотрено строительство двух новых линий метрополитена.



Об этом сообщил начальник коммунальной организации Институт генерального плана города Киева Сергей Броневицкий.



"В генеральном плане предусмотрено значительное развитие транспортной инфраструктуры, в том числе развитие скоростного рельсового транспорта, продолжение существующих линий метрополитена, строительство новых линий метрополитена: четвертой Подольско-Вигуровской и перспективной пятой",- сказал он.



Он также отметил, что генплан предусматривает увеличение площади парков и скверов на 2,3 тыс. га и уменьшение площади индустриальных предприятий до 5 тыс. га.



Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко отметил, что генплан бессрочен, однако должен обновляться каждые 5 лет.

