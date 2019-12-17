Рада может изменить график работы в январе - Разумков

Парламент может изменить график работы в январе 2020 года. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина. Соответствующий вопрос поручено рассмотреть регламентному комитету. "Вопрос, предложенный Тарасом Батенко и поддержан фракцией "Голос". Я так понимаю, раньше обсуждался и фракцией "Слуга народа".



Я поставлю предложение дать поручение рассмотреть этот вопрос регламентному комитету и после этого рассмотреть вопрос об изменении работы Верховной рады в январе 2020 года", - заявил Разумков.



Он отметил, что изменения коснутся второй пленарной недели в январе.



"Сергей Кальченко, прошу рассмотреть на заседании комитета. Это вторая неделю. С 20-го по 25 января изменить ее с пленарной на неделю работы в регионах с избирателями", - заявил Разумков.



Спикер подчеркнул, что на этой неделе Рада рассмотрит изменения в сессионном зале.

