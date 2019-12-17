На Apple, Google и Tesla подали в суд из-за гибели детей в кобальтовых шахтах Африки

К Apple, Alphabet (материнская компания Google), Tesla, Dell и Microsoft подали коллективный иск в связи с гибелью детей на кобальтовых шахтах в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщают правозащитники IRAdvocates, представляющие истцов.



В суд в Вашингтоне обратились 14 семей из ДРК, чьи дети или погибли, или искалечились, добывая кобальт в шахтах, принадлежащих британскому сырьевому трейдеру Glencore. Речь идет о пяти смертях, в остальных случаях — о серьезных травмах.



Как сказано в иске, кобальт из принадлежащих Glencore шахт продают трейдеру Umicore. Тот, в свою очередь, продает металл технологическим компаниям — кобальт им нужен для литий-ионных аккумуляторов.



Истцы утверждают, что Apple, Google, Tesla, Microsoft и Dell знали, что в ДРК при добыче кобальта используют незаконный детский труд в опасных условиях. При этом компании имеют «полномочия и ресурсы», чтобы контролировать цепочку поставок, но не делают этого. Именно бездействие корпораций привело к гибели и травмам детей, сказано в иске.



Заявители требуют от ответчиков создать специальный фонд для оплаты лечения и дальнейшего медицинского наблюдения за пострадавшими в шахтах, а также возмещения морального вреда. Суммы не указаны, их определит суд.



Glencore заявил газете The Guardian, что не использует детский, принудительный или обязательный труд. Издание также обратилось за комментариями к компаниям-ответчикам.

