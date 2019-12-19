Стала известна дата выхода продолжения фильма "Шазам"

Киностудия Warner Bros. выпустит сиквел комедийного супергеройского фильма "Шазам!". Он выйдет на экраны 1 апреля 2022 года. Об этом сообщает сайт NME в субботу, 14 декабря.



Отмечается, что к главной роли вернется Закари Ливай. В первом фильме вместе с ним снимались Марк Стронг, Джек Дилан Грейзер, Адам Броди и Эшер Эйнджел.



В фильме "Шазам!" режиссера Дэвида Ф. Сандберга шла речь о подростке, который благодаря волшебству мог попасть в тело супергероя. Премьера картины состоялась 19 марта 2019 года.



Лента при бюджете около 100 млн долларов заработала в прокате 364 млн долларов, а также получила положительные отзывы зрителей и критиков.





