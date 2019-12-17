На Житомирщине "земельные" протестующие перекрыли трассу

Около сотни человек перекрыли трассу Выступовичи - Житомир, протестуя против продажи земли.



Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Житомирской области.



«Было сообщено о запланированной акции, которая началась около 10.00 на 212-м километре автодороги Выступовичи - Могилев-Подольский возле села Гальчин Бердичевского района. Около 100 человек двигаются по пешеходному переходу, ограничивая движение транспорта», - рассказали правоохранители.



Полиция на месте обеспечивает проезд для экстренного транспорта, информирует водителей об объезде этого участка дороги, а также проводит разъяснительную работу среди участников акции о предусмотренной законом ответственности за такие действия.



Акцию анонсировали под названием «Нет – продаже Украины!».



Как сообщал Укринформ, 17 декабря аграрии планируют перекрыть 9 автомагистралей местного и государственного значения в знак протеста против земельной реформы.

