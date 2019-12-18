Мормонская церковь в США накопила $100 млрд на пожертвованиях

Мормонская церковь в американском Солт-Лейк-Сити скопила почти $100 млрд на пожертвованиях своих прихожан. Об этом сообщил в жалобе бывший инвестиционный менеджер Дэвид Нильсен, передает The Washington Post.



Лидеры церкви, по словам Нильсена, вводили в заблуждение прихожан и нарушали федеральное налоговое законодательство. Полученные пожертвования не направлялись на благотворительность, а использовались для формирования накоплений и поддержки бизнеса, заявляет бывший инвестиционный менеджер.



Представители Церкви Иисуса Христа Святых последних дней отказались предоставлять информацию о любых транзакциях и финансовых решениях.

