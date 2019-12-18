Ребенок повредил десять машин в автосалоне

В китайском городе Гуйлин маленькая девочка поцарапала камнем в автосалоне Audi десять новеньких автомобилей. Родители выбирали транспортное средство и не следили за ребенком, пишет Sohu.





Менеджеры автосалона оценили ущерб от "художеств" трехлетнего ребенка в 200 тысяч юаней (почти 32 тысячи долларов). Поцарапанными, в частности, оказались кузовы авто Q3 и Q8.Семья отказалась платить озвученную работниками салона сумму, те подали в суд. В итоге стороны договорились о выплате в размере 70 тысяч юаней (чуть более 11 тысяч долларов).