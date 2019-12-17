В НАТО отреагировали на угрозу Эрдогана закрыть ядерные авиабазы в Турции

Североатлантический альянс сомневается в приверженности Турции к НАТО после заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть две крайне важные ядерные базы в стране.



Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, цитирует Bloomberg.



По словам Эспера, Турция таким образом может взять курс на конфронтацию с альянсом.



«Я думаю, что это становится вопросом Альянса, и ее привязанности к Альянсу», – сказал глава НАТО, отметив, что Турция сама имеет право решать, размещать ли у себя базы организации.



На днях президент Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может закрыть авиабазы «Инджирлик» и «Кюречик» с ядерными боеголовками США в ответ на американские угрозы ввести санкции, а также на резолюцию Сената, которая признает геноцид армян около века назад.



С 2000 года США вывели 40 ядерных бомб с территории Турции. Но еще около 50 до сих пор базируются в «Инджирлике». Чиновники Пентагона ранее рассматривали планы возвращения и этих бомб.



А тем временем в Конгрессе на рассмотрении законопроект, представленный по инициативе обеих партий, о приказе Пентагона быстро найти новое место базирования для «личного состава и активов США, которые сейчас несут службу в «Инджирлике».

