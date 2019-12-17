Полиция объяснила, почему снесла палатки и задерживала активистов под Радой

Сотрудники полиции Киева демонтировали палатки, установленные под зданием Верховной Рады, где проходят протесты националистов против земельный реформы, а также задержали наиболее активных участников акции. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.



Как отметили в ведомстве, участники мероприятия не выполняли законных требований правоохранителей, установили на улице Грушевского военные палатки и устроили драку, в результате которой двое полицейских были госпитализированы.



"Несмотря на все призывы правоохранителей не нарушать нормы действующего законодательства, организаторы и участники акции не выполнили требования полицейских. Вместо этого они устроили схватку, применяли дубинки и бросали камни. В результате пострадало двое полицейских, их доставили в больницу", - говорится в сообщении.



Как сообщается, затем, несмотря на все просьбы сотрудников полиции прекратить беспорядки, националисты решил снова установить еще один военный шатер, игнорируя предупреждения и предостережения правоохранителей.



"В настоящее время полицейские демонтировали палатки. Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление полиции. После получения показаний их действиям будет дана правовая оценка", - сообщили в пресс-службе.



Как ранее писала "Страна" под Верховной Радой правоохранители разобрали палатки, ранее установленные протестующими против открытия рынка земли в Украине. Также начались задержания активистов, после чего Нацкорпус начал бросать в полицию камни и бутылки.

