НГ приближается

Под Радой молодые аграрии в кенгурушках разминаются перед спаррингом со своими коллегами из полиции. Настроение предновогоднее, некоторые фермеры бинтуют себе коленные чашечки и поправляют в стиле Кивы початки кукурузы. Их, правда, сегодня маловато. Вчера было больше, и избиение #анижеаграриев прошло просто на ура. Посольство США очень резко осудило «применение насилия на акциях протеста». По мне, так все прошло очень хорошо. Болел за обе команды, поддерживая и тех, и других дружественными криками.



Единственное замечание – надо было ограничить площадку для мирных столкновений с последующими избиениями территорией перед Радой. Это очень удобно: можно спокойно избивать «слуг народа» на входе и выходе. А так Киев встал в многочасовых пробках. И еще одного не понимаю: почему не дали детишкам из сельской местности установить палатки? Им же холодно ночью будет. В трениках и шортиках. Зверство какое-то полицейское. Главное, грузины без проблем перед Радой бивак разбили. Ну когда Михо с боем и Тимошенко прорывался через западный кордон. Там еще под ногами Мустафа бегал. Хотел должность в «Укроборонпроме». Пришлось ему подождать. А у него же челюсть в двух местах сломана и сотрясение одного из полушарий. Или ему позже чехи зарядили в голову? На майские? Все перепуталось. Очень трудно не упускать нить событий, поскольку она, с…ка, постоянно рвется. Предновогоднее обострение, надо понимать.



Принять закон о приватизации земли «трансами» (зарубежные и местные пи...сы) Рада не успеет. И это плохо, поскольку юные аграрии уйдут на длительные каникулы, потом надо будет спасать нацию от очередной капитуляции, а там и годовщина майдана подоспеет. Короче, сломался турборежим под елочку.



Не хочется пока подводить итоги года, поскольку еще не нае…лась пирамида ОВГЗ с последующим обвалом курса. Но я продолжаю верить в Яшу Смолия и госпожу Рожкову из Нацбанка. Они обязательно доведут дело до логического конца. Всем же хочется в Лондон, к Гонтаревой

Срочно следует отыскать оригинальную локацию. Есть интересные варианты: цирк, ночной клуб для геев, Говерла, пляж Эмиратов, гримерка. Текст выступления не так важен. Все равно никто слушать не будет. Станут тыкать факи и прочие непотребства перед телеком. Зачем вообще напрягаться со спичем?

Думаю, виноват нештатный осведомитель ФБР Давид Арахамия. Завалил, с...ка, доверенный ему участок работы. Только и делает, что трется возле «китов» игорного бизнеса и разводит их на бабло. Одним обещает казино в пятизвездочных отелях, другим – в торговых центрах, рядом с детской комнатой, третьим – вообще завалить все законопроекты. Ласковый теленок, который сосет двух маток – это не про Арахамию. Он сосет массово. Уже можно снимать Давидика с должности главы «слуг». Чел обеспечил себе безбедную жизнь в Майами. Наконец-то сможет снять свою черную толстовку и сменить белье. В том числе и нижнее.Не хочется пока подводить итоги года, поскольку еще не нае…лась пирамида ОВГЗ с последующим обвалом курса. Но я продолжаю верить в Яшу Смолия и госпожу Рожкову из Нацбанка. Они обязательно доведут дело до логического конца. Всем же хочется в Лондон, к Гонтаревой. В этой связи ставлю на «Валеру». Агентурная кличка Виктора Пинчука. Вчера все сотрудники медиа-холдинга Пинчука шарились на фейсбуковской странице Андрея Деркача, который опубликовал расписку Пинчука. И верещали, что «на самом деле расписка для КГБ не так пишется» и «псевдонимы не такие берутся». Из чего можно сделать вывод, что они все давали подписку и прекрасно разбираются в нелегкой, но плодотворной работе сексотов. Ну а самые веселые тролли просили передать для «Валеры» песню Афродиты «Валера». Короче, ставлю на Пинчука. У него в Лондоне много друзей – Элтон Джон, Гонтарева, есть небольшой домик с утепленным туалетом. Сами знаете, какие туманные вечера в Лондоне. С гребаного Ла-Манша тянет сыростью, пиво дерьмо. Лучше всего устроиться в уютном толчке с меховым унитазом и пошариться по сайтам. Друзья-демократы не выдадут по запросу об эстрадиции. Да и как можно выдавать дойную корову? «Валера» висит перед Соросом почти на «ярд» зеленых паундов. Или какие там они, стерлинги? Никогда в руках не держал. Сумма не маленькая. Придется продавать и свой медиа-холдинг. Благо покупатели есть. Целых два.Мог бы и Петр Алексеевич подключиться, но он потратился на залог своему подельнику, экс-начальнику Главного управления развития и материального обеспечения ВСУ Дмитрию Марченко. Марафон по сбору средств на залог, объявленный «порохоботами», не принес желаемого результата. Удалось собрать около двух миллионов, причем один стрясли с эмигрировавшего в Израиль Грановского. Поэтому пришлось «Черчиллю» тряхнуть мошной. Почти 18 «лямов». А что делать? Нельзя оставлять Марченко в СИЗО. Может заключить договор со следствием и начать сливать своих подельников. Поэтому Порошенко лично поздравил своего напарника по дерибану с выходом под залог. Во-первых, ему не терпелось услышать, что тот наговорил следаку. Во-вторых, «започаткована» прекрасная традиция – встречать побратимов, вышедших из СИЗО. Это способствует сплочению рядов «порохоботов», которые очень хотят стать «соросятами».Президент Зеленский перед НГ чувствует себя прекрасно. Слетал по делу в Баку. Никто не понял по какому. Но разве это имеет какое-то значение? Он живет своей насыщенной фейсбучной жизнью. Офис президента вычисляет владельцев «Телеграм-каналов» и напряженно думает над тем, как Зеленский будет поздравлять нацию с НГ. Тут же надо креативно подойти. В спортзале уже было, на «Тесле» было, просто на улице тоже. Срочно следует отыскать оригинальную локацию. Есть интересные варианты: цирк, ночной клуб для геев, Говерла, пляж Эмиратов, гримерка. Текст выступления не так важен. Все равно никто слушать не будет. Станут тыкать факи и прочие непотребства перед телеком. Зачем вообще напрягаться со спичем?