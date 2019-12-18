В НАБУ рассказали, куда "уходят" конфискованные у коррупционеров деньги

Украденные в результате коррупционных правонарушений средства должны вернуться в бюджет государства. Каким образом это происходит, и почему конфискация является одним из видов наказания - рассказал детектив НАБУ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу.



"В уголовном процессе конфискация имущества является видом наказания и инструментом принудительного взыскания незаконно полученных средств в доход государства. Сегодня в мировой практике этот институт активно развивается, в частности, путем создания специализированных учреждений по розыску и управлениями активов, полученными от коррупционных преступлений", - рассказал детектив.



По его словам, согласно законодательству Украины, средства, конфискованные за совершение коррупционных преступлений, направляются в государственный бюджет Украины и используются в специализированном фонде на обеспечение обороноспособности и безопасности Украины.



"Однако, иногда политики с целью пиара принимают решения о направлениях использования этих средств в социально чувствительных сферах. Также, стоит заметить, что в любой стране мира средства, конфискованные от коррупционных преступлений, используются скорее как приятный бонус, чем гарантированное и стабильный источник доходов", - сказал детектив.

