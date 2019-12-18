Украина согласовала безвиз с еще одной страной

Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Северной Македонией на постоянной основе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу сотрудника Министерства иностранных дел Украины Андрея Зайца в Twitter.



Как сообщается, Киев и Скопье подписали соглашение об отмене краткосрочных и долгосрочных виз и согласовали безвизовый режим на постоянной основе.



Предполагается, что граждане Украины и Северной Македонии смогут осуществлять безвизовые поездки по биометрическому паспорту до 90 дней в течение 180 дней. Также отменяются долгосрочные визы на пребывание свыше 90 дней с целью учебы, трудоустройства, воссоединения семьи и иммиграции. Граждане получат возможность бесплатно оформлять другие категории долгосрочных виз.

