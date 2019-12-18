Украинцы больше верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза

Половина граждан Украины признались, что верят в существование Святого Николая. При этом количество украинцев, которые верят в Деда Мороза, оказалось значительно меньше ожидаемого. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой Рейтинг.



Согласно данным опроса, половина украинцев верят в Святого Николая, по крайней мере именно столько признались в этом социологам. По сравнению с прошлым годом их количество выросло (в 2018 - 43%).



Так, больше верят в Святого Николая на Западе (58%), в других регионах таких около половины. Как и с соблюдением традиции дарить подарки на этот праздник, верят в Святого Николая больше жители сел, женщины и более обеспеченные.



76% украинцев имеют традицию дарить подарки на День Святого Николая. Кроме того, за год количество тех, кто заявил, что придерживается этой традиции увеличилась (в 2018 - 67%). Больше всего сторонников традиции дарить подарки на День Святого Николая на Западе (почти 90%), в других регионах также значительная часть придерживаются этой традиции: в центре - 78%, на юге - 70%, на востоке - 64%. В большей степени поддерживают ее жители сел, женщины и более обеспеченные.



Вместе с тем, в Деда Мороза украинцы верят меньше (31%), в прошлом году верили 25%. Всего в Деда Мороза относительно больше верят жители юга, горожане, женщины, молодые и более обеспеченные украинцы.

