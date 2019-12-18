Меркель: "Парижа" недостаточно для отмены санкций

Результатов саммита нормандской четверки в Париже недостаточно для отмены санкций против России, считает канцлер Германии Ангела Меркель. Свою оценку встречи она привела во время выступления в Бундестаге в среду, 18 декабря.



"Можно было сказать, что затишье, которое наблюдалось несколько лет, преодолено, но результаты не были такими, чтобы мы могли не продлевать санкции", - сказала она.



Меркель напомнила, что саммит ЕС в итоге единогласно принял решение о продлении ограничительных мер в отношении России до июля 2020 года.

