Фьюри решил оставить бокс ради UFC

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри проведет еще два поединка, после чего завершит боксерскую карьеру и перейдет в смешанные единоборства.



Об этом сообщает talkSport y twitter.



Аналитик авторитетного издания Sky Sports Спенсер Оливер рассказал, что, британский супертяжеловес Тайсон Фьюри перейдет в смешанные единоборства и подпишет контракт с UFC.



«Фьюри сказал мне, что у него осталось два боя по контракту, а потом он закончит с боксом.Вин собирается в UFC. Фьюри говорил очень серьезно ", - рассказал Оливер.



22 февраля в Лас-Вегасе Фьюри должен провести бой-реванш с американцем Деонтеем Уайлдером.

