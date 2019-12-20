Внуки могут спасти пожилых людей от деменции

Как показали исследования, пожилые люди, заботящиеся о внуках, меньше страдают от одиночества, ведь это расширяет их социальный круг, повышает самооценку и позволяет чувствовать себя моложе, пишет The Daily Mail. Эксперты Университетской клиники Гамбург-Эппендорф исследовали этот вопрос.



Был проведен опрос почти 4000 бабушек и дедушек. Ученых интересовал круг общения пожилых людей, острота чувства одиночества и степень социальной изоляции в целом. Оценка производилась путем опроса, где добровольцам предлагалось согласиться или не согласиться с рядом высказываний (оценка по четырехбалльной шкале). Оказалось, пожилые люди, часто ухаживавшие за внуками, были менее одиноки и имели больше друзей.



Так, среди бабушек и дедушек, которые ухаживали за своими внуками, средний показатель одиночества составлял 1,7, а средний показатель социальной изоляции - 1,6. Бабушки и дедушки, которые не ухаживали за внуками, имели более высокий средний балл одиночества - 1,8. Их показатель социальной изоляции составил 1,6.

