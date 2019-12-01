Будет ли вовлечена Французская республика в офшорное отмывание денег для Степанова?

Недавно во Франции произошло событие, имеющее прямое отношение к Украине. И речь идет не о встрече в «нормандском формате». Речь идет онациональных интересах Украины и о том, будет ли вовлечена Французская республика в офшорное отмывание денег для Степанова?

Согласно официальному пресс-релизу, Французская государственная компания IN Groupe приобрела компанию SURYS, которая специализируется напроизводстве голографических защитных элементов.

Официальный пресс-релиз французской государственной компании INGroupe

Как теперь будет решаться дилемма: государство Украина в лице своих граждан будет платить Франции дань за выпуск защитных элементов или Французская Республика будет платить дань Степанову-Соколюку в Эстонию за права интеллектуальной собственности?

С этой французской фирмой связан почти каждый украинец, имеющий в кармане заграничный, или внутренний паспорт, ID-карту, а также иностранцы, получившие вид на жительство в Украине.

Буклет SURYS с украинским паспортом

Дело в том, что защитные голографические элементы для этих документов по заказу государственного предприятия Полиграфкомбинат «Україна» производит именно компания SURYS.

Так, когда же НАБУ раскроет нам конечного бенефициара, который имеет в заложниках через эстонскую офшорку Степанова-Соколюка, все защитные элементы украинского паспорта и ID-документов?

Но в этих отношениях не все так просто. Ведь взаимодействие происходит через посредника – эстонскую компанию OU FEATURE, которой непонятно на каком основании принадлежат права интеллектуальной собственности на защитные элементы в украинском паспорте.

Кабинет Министров Украины во главе с Алексеем Гончаруком обратят когда-нибудь внимание на то, что Полиграфкомбинат «Украина» и Государственная миграционная служба облепили офшорными защитными элементами биометрические идентификационные документы Украины, которые даже не утверждены Постановлением КМУ?

А теперь еще интереснее: как установили дотошные журналисты-расследователи, эстонская коомпания-прокладка OU FEATURE плотно связана с председателем Государственной миграционной службы Максимом Соколюкоми бывшим руководителем комбината «Украина» Максимом Степановым. Также, именно с этой эстонской фирмой имеет соглашение монополист – Полиграфкомбинат «Украина», который печатает для украинцев официальные документы. Круг замкнулся …

В соответствии с законодательством ЕС, за эти защитные элементы украинец платит эстонской компании, не имеющей никакой производственной базы, лицензионное вознаграждение (роялти) в размере до 1 евро за каждую единицу.

«Трансконтинентальный» офис OU FEATURE для хранения кактусов в Эстонии

Как легко можно установить, начиная с 2014 года, было произведено 15,75 млн биометрических паспортов гражданина Украины для выезда за границу, а с 2015 года – 3,85 млн ID-карточек. То есть, как установили журналисты-расследователи PavlovskiyNews, OU FEATURE и ее конечные бенефициары в 2014-2019 годах получили роялти в сумме около 20 млн евро (!!!) …

Поэтому, в связи со сменой собственника французской компании возникает вопрос: захочет ли компания IN Groupe (Французская республика) платить комиссионные эстонской прокладке Степанова-Соклюка?

Тем более, что, как оказалось, компания SURYS прекрасно может сотрудничать с Полиграфкомбинатом «Украина» и напрямую, без «услуг» посредников. По крайней мере, об этом свидетельствует тот факт, что еще в 2018 году украинцы заказали у французов бланков на сумму … аж 6 млн евро! Эти данные обнародованы в системе тендерных закупок «Прозорро».

По условиям контракта, заключенных в 2019 году, французская SURYS должна поставить на комбинат расходныхматериалов с неизвестными характеристиками на сумму более 16 млн евро! При этом в 2019 году Полиграфкомбинат «Украина» с компанией-прокладкой OU FEATURE заключил 10 договоров с «засекреченной» стоимостью 1 евро каждый.

Когда выступит Онищенко и Соколюк, как государственные лица, с опровержением или разъяснениями о Pasukinen, OUFEATURE, SURYS и кто отдал им всю интеллектуальную собственность?

Правда, Полиграфкоминат «Украина» объяснил, что в компании SURYS заказали, якобы, расходные материалы со специальными защитными элементами. Наверное, руководство государственного предприятия не знает, что такие образцы производят в Украине…

Но речь даже не о закупке: пусть с этим разбираются правоохранительные органы. Вопрос в другом: если украинские и французские предприятия могут работать напрямую, «зачем нам кузнец» в виде эстонской прокладки Степанова-Соколюка?

И последний вопрос: где осели 3 млрд гривен, которые, как установили журналисты-расследователи, государственное предприятие Полиграфкомбинат «Украина» вывело в офшоры?