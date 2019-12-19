Рада отстрочила штрафы за нарушение ввоза "евроблях" до 2020г

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об острочке штрафов за нарушения ввоза автомобилей на европейских номерах до 31 декабря 2019 года.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект №2288 с технико-юридическими правками в целом поддержали 285 народных депутатов при необходимых 226 голосах.



Народные депутаты подали 16 поправок в законопроект ко второму чтению, из которых 11 были учтены, сообщил народный депутат Александр Ковальчук ("Слуга народа"), представляя документ в парламенте.



"Цель законопроекта – отсрочка вступления в силу усиленных административных санкций за нарушение таможенных правил, предусмотренных ст. 470 и 481 Таможенного кодекса Украины", – отметил Ковальчук.

