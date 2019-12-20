Украинские чиновники пытались присвоить $430 тыс. на ремонте моста у Станицы Луганской

Группа украинских чиновников пыталась присвоить более 10 млн гривен (около $430 тыс.), выделенных из бюджета на капитальный ремонт Станичного моста, где находится единственный пункт пропуска между Украиной и ЛНР. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.



"Прокуратура Луганской области провела ряд обысков, в ходе которых изъяты документы о проведении капитального строительства моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе. Должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации, вероятно, вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры области", - говорится в сообщении.



Идет досудебное расследование по статьям о злоупотребление служебным положением и растрате.



Мост через реку Северский Донец у поселка городского типа Станица Луганская - единственный официальный пункт пропуска между Украиной и Луганской народной республикой. Движение транспорта по мосту, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, было невозможно. Пеший переход был организован по временным деревянным лестницам и настилам.



После того как 26 июня этого года состоялось разведение сил в районе Станицы Луганской, стороны конфликта в рамках контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 31 июля согласовали план ремонта сооружения. 20 ноября мост был открыт для движения.

