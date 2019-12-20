Транзит зрады

Проходит тайное заседание Кабмина, посвященное «достижению газовых соглашений с Россией». Началось с утра, а потом прервалось в связи с необходимостью вступить в сношения с Радой. Там какой-то день правительства проходит с участием главного голубевода Гончарука и других эмиссаров венгерского авантюриста. Вообще не понимаю целесообразность подобных мероприятий. Одни лица с ограниченной умственной деятельностью вступают в дискуссию с другими лицами с аналогичной деятельностью. И все это транслируется в качестве унылого комедийного шоу.



Меня лично волнует один вопрос: о каком транзите газа можно договариваться с агрессором? Мы же все прекрасно знаем заявления «топ-менеджеров» компании «Нефтегаз». Один Витренко, а второй, соответственно, Коболев. У кого-то из них есть родственники в США, которые влачат нищенское существование на миллионные зарплаты деток. Вы только не подумайте, что я им завидую. Просто интересно: почему тот же Найем работает секретаршей по внешним сношениям у директора Абромавичюса и получает 320 тысяч гривен в месяц? Какими навыками обладает данный индивидуум, кроме кручения хвостов ишакам в афганских аулах и написания постов в «Фейсбуке»? К советнице премьера Гончарука по тем же внешним сношениям (фишка такая при трудоустройстве бывших антикоррупционеров) Светлане Залищук никаких вопросов нет. Во-первых, она действительно разбирается в сношениях, поскольку практиковалась на гражданах Норвегии африканского происхождения.



Да, такой вот у нас глобальный мир, страдающий от всеобщего потепления. Потянулись африканцы в теплые скандинавские страны, а часть из них осела в Киеве. У меня в подъезде их штук семь живет. Или даже восемь. Во вьетнамках, надетых на носки, ходят в «АТБ». Пенсионеры пугаются, а остальные привыкли

Никакого компромисса с «Газпромом» не может быть в принципе. Да и вообще переговоры по газу в любой форме – это сдача национальных интересов Украины. Они же нас сажают таким образом на газовую иглу, ставя в полную зависимость от интересов Европы. Короче, трубу надо заварить. Норвежский газ можно и сжижать. Чтобы доставлять в цистернах. Иначе никак нельзя

Да, такой вот у нас глобальный мир, страдающий от всеобщего потепления. Потянулись африканцы в теплые скандинавские страны, а часть из них осела в Киеве. У меня в подъезде их штук семь живет. Или даже восемь. Во вьетнамках, надетых на носки, ходят в «АТБ». Пенсионеры пугаются, а остальные привыкли. Во-вторых, заподозрить Гончарука в злоупотреблении служебным положением в отношении Залищук просто рука не поднимается. Он придерживается прогрессивной, европейской ориентации. И поэтому Светка-«русня» хоть как-то отрабатывает часть своей зарплаты в 175 тысяч гривен. Да, согласен, до хрена за подобного рода услуги. На киевской Окружной за подобные деньги можно поиметь целую кучу народа. Да и товарный вид Залищук, согласитесь, на любителя лошадей. Как минимум. Но, если следовать генеральной линии Демпартии США, то да. Надо подключать человека к внешним сношениям правительства Украины.Но вот пребывание Сереги с бородой, бывшего сожителя той же Залищук, в наблюдательном совете «Укразализныци» вызывает чистое, ничем не замутненное удивление. Как и его заработная плата в 210 тысяч. Видимо, пацану все равно не хватает, поскольку он подрабатывает блогером и даже ведет какую-то порнографическую программу на одном из телеканалов. Почем порнографическую? А все, в чем участвует Сережа, заканчивается трешевой порнографией. Понимаю, что человеку надо где-то пересидеть, пока его не сдали американским компетентным органам. Но есть ли у него допуск к секретной информации, которой буквально напичкана «Укрзализныця»? В частности, как им удается изготавливать фирменное сырое постельное белье даже в сорокаградусную жару и лютые морозы? Или же секрет заварки легендарного кофе в поездах. Сколько носков надо класть на одну порцию заварки?От носков логично перейдем к газу. Как может Европа, которая поддерживает нас во всем, кроме интеграции в ее уютное лоно, покупать российский газ? Пусть берет пример с нас. Мы за шесть лет не потребили ни одной молекулы этой вражеской субстанции. Исключительно чистейший норвежский газ, добываемый девственными геями в озерах Словакии.Как правильно учит лидер «порохоботов» Петр Порошенко, дешевый российский газ – это прямой путь в Сибирь, в ярмо к Путину. Выходит, что правительство Гончарука вступает в сговор с агрессором. Причем при участии европейских посредников.Следующий вопрос: зачем вообще нужны эти переговоры, если Москва должна нам поставлять газ на десятки миллиардов долларов, которые мы у нее отсудили при помощи ручных стокгольмских судей? Какой транзит?! Мы можем десятилетиями потреблять европейский газ за счет Кремля. Бесплатно. То есть даром. Даже можем барыжить им, перепродавая той же Германии. Это вообще идеальная схема. Любой дурак понимает, как надо вести переговоры с «Газпромом». Пороть, пороть и еще раз пороть. И что мы видим вместо этого? То они в Вене междусобойчик по газу устраивают, то в Берлине. Теперь вот докатились до Минска. И какой-то европеец рапортует, что «стороны достигли компромисса». Меня это пугает похлеще, чем заявление главы СБУ Баканова про «Джокера». Ну помните, он сказал, что каждый раз видит Джокера в зеркале. И все мы его должны видеть, поскольку «он наше отражение». Мне после этого заявления даже в туалет страшно ходить. Вдруг там Кива в маске Джокера?Так вот, никакого компромисса с «Газпромом» не может быть в принципе. Да и вообще переговоры по газу в любой форме – это сдача национальных интересов Украины. Они же нас сажают таким образом на газовую иглу, ставя в полную зависимость от интересов Европы. Короче, трубу надо заварить. Норвежский газ можно и сжижать. Чтобы доставлять в цистернах. Иначе никак нельзя.