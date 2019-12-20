Телеканал «Интер» передал аппарат УЗИ единственной больнице, где принимают сверхсложные роды

Полгода зрители телеканала «Интер» со всего мира собирали средства на благотворительном аукционе deti . inter . ua . В результате был приобретен современный аппарат УЗИ для отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Института педиатрии, акушерства и гинекологии (ИПАГ). Это единственное в стране медучреждение, где ежегодно принимают более 1200 сверхсложных родов. Здесь появляются на свет малыши с весом около 1 кг, для их выхаживания необходима современная аппаратура.

«Государственные закупки не обеспечивают нас полностью необходимым оборудованием. Этот аппарат УЗИ позволяет в первые часы после рождения ребенка либо подтвердить диагноз, который ставили во время беременности, либо поставить новый диагноз. От этого зависит все лечение. Нам как воздух было необходимо такое оборудование! Мы этого аппарата ждали год. И очень рады, что теперь он появился в отделении. Этот аппарат УЗИ поможет спасти многих малышей!», – рассказала заведующая отделения реанимации ПАГ Татьяна Знаменская.

Главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин поблагодарил всех участников аукциона и неравнодушных зрителей из многих стран, и объявил новую цель – аппарат для гемодиализа, который называют «искусственной почкой». «Его очень ждут в Центре детской токсикологии «ОХМАТДЕТа» , – сказал Антон Никитин.

Система MultiFiltrate может выполнять 8 процедур, в том числе – гемодиализ. Она позволит детям с острыми отравлениями и инфекциями пережить наиболее критичный период, когда почки не справляются с выведением токсинов.

«Мне сложно сказать, какому количеству пациентов наши телезрители, звезды, которые приняли участие в сборе этих средств, помогли. Это десятки тысяч детей. Кто-то благодаря этой помощи выжил, кто-то сохранил свое здоровье и получил шанс в будущем стать ведущим, спортсменом или врачом. Спасибо огромное всем участникам аукциона! И низкий поклон нашим неравнодушным зрителям», – поблагодарил главный редактор «Интера» участников аукциона deti . inter . ua .

«Интер» запустил ещё одну благотворительную инициативу – «Одна гривна от каждого из нас – это много. Вместе мы можем спасать детские жизни». Каждый желающий может перечислять от 1 гривны в день в копилку фонда через сайт https://deti.inter.ua/hryvnia/ .