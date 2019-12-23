IMDb назвал самые ожидаемые фильмы и сериалы 2020 года
Крупнейший сайт о кино IMDb составил рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года на основе количества просмотров страниц, посвященных этим кинолентам.
На первом месте оказались «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» с Марго Робби. Картина расскажет о группе супергероинь, которые противостоят главе преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису.
Вот как выглядит топ-10 самых ожидаемых фильмов 2020 года:
«Хищные птицы»
«Соник в кино»
«Топ Ган: Мэверик»
«Не время умирать»
«Черная Вдова»
«Мулан»
«Чудо-женщина: 1984»
«Дюна»
«King's Man: Начало»
«Форсаж 9″
Сайт также назвал самые ожидаемые сериалы 2020 года. В топ-5 вошли «Звездный путь: Пикар», новый сериал Disney+ «Сокол и Зимний солдат», «Новый папа» Паоло Соррентино, «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» и постапокалиптический сериал «Сквозь снег».