IMDb назвал самые ожидаемые фильмы и сериалы 2020 года

Крупнейший сайт о кино IMDb составил рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года на основе количества просмотров страниц, посвященных этим кинолентам.



На первом месте оказались «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» с Марго Робби. Картина расскажет о группе супергероинь, которые противостоят главе преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису.







Вот как выглядит топ-10 самых ожидаемых фильмов 2020 года:



«Хищные птицы»

«Соник в кино»

«Топ Ган: Мэверик»

«Не время умирать»

«Черная Вдова»

«Мулан»

«Чудо-женщина: 1984»

«Дюна»

«King's Man: Начало»

«Форсаж 9″



Сайт также назвал самые ожидаемые сериалы 2020 года. В топ-5 вошли «Звездный путь: Пикар», новый сериал Disney+ «Сокол и Зимний солдат», «Новый папа» Паоло Соррентино, «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» и постапокалиптический сериал «Сквозь снег».

