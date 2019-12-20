Рада приняла в 1-м чтении законопроект об отмене книг учета

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2524 о функционировании электронного кабинета и упрощению работы физлиц-предпринимателей (ФЛП), который, в частности, предлагает отменить книги учета для ФЛП.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", проект закона в первом чтении поддержали в пятницу 299 народных депутатов при необходимых 226 голосах.



Законопроектом предлагается также разрешить налогоплательщику через электронный кабинет при документальном подтверждении исправить неточную информацию о себе, которая доступна через этот сервис.

