Веганство грозит дефицитом витамина В12

Многие полагают, что дефицит витамина В12 является лишь мифом. Но медики говорят, что это более чем реальная проблема, становящаяся все более актуальной на фоне популярности веганства. Как отмечает BBC, взрослому человеку требуется около 1,5 микрограмма витамина В12 в день.



Он содержится в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах. При дефиците витамина возможно развитие повреждений нервов. На появление симптомов может уйти 3-4 года. Как правило, дефицит начинает проявляться покалыванием в руках и ногах. Если дефицит есть у кормящей женщины, у ее ребенка может развиться нейропатия - поражение нервов.



Согласно многочисленным исследованиям, люди, придерживающиеся веганского рациона (полное отсутствие продуктов животного происхождения), реже страдают ожирением, диабетом 2-го типа или болезнями сердца. Однако у веганов повышен риск переломов костей и геморрагических инсультов.

