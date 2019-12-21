Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

Москва и Киев согласовали условия продолжения поставок газа через Украину, сообщил журналистам представитель "Газпрома". "Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований", — сказал он. При этом деталей новых газовых договоренностей в компании не раскрыли.

Кроме того, Россия и Украина урегулировали взаимные претензии по газу, больше судебных исков и споров не будет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Козака, который входил в состав российской делегации на переговорах с Украиной по транзиту.



Вице-премьер коротко сказал, что Москва и Киев сняли взаимные претензии по газу, не раскрыв деталей.



"Больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет", - сказал высокопоставленный чиновник.

