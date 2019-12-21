В парламенте Великобритании проголосовали за выход из ЕС

В нижней палате парламента Великобритании (Палате общин) с очередной попытки одобрили законопроект о выходе из состава Евросоюза (Brexit).



За документ по Brexit проголосовало 358 парламентариев палаты общин, против - 234. Он включает в себя согласованную сделку с ЕС об условиях выхода. Ранее парламент Великобритании 4 раза отклонял соответствующий законопроект.



Если в ближайшие недели законопроект будет согласован обеими палатами парламента (остается еще Палата лордов) и подписан королевой Елизаветой II, Великобритания покинет Евросоюз в установленный срок - до 31 января 2020 года.



Напомним, что лидер Лейбористской партии Джереми Корбин огласил конфиденциальный документ по Брекзиту и Северной Ирландии. Документ предусматривает таможенный досмотр и декларирование товаров на границе Великобритании и Северной Ирландии после выхода Британии из ЕС, наличие которых премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно отрицал.



